В Нижнем Тагиле тела восьми погибших извлекли из-под завалов обрушившегося дома
Из-под завалов частично обрушившегося здания в Нижнем Тагиле было извлечено тело еще одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве сообщили, что поисково-спасательные работы на месте обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле продолжаются уже более суток и в них участвуют кинологические расчеты. В МЧС добавили, что самосвалы вывезли уже примерно тысячу тонн обломков и строительного мусора.
С начала операции из-под завалов было спасено 15 человек, включая семь детей. На текущий момент спасатели извлекли тела восьми погибших.
1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд пятиэтажного дома 1974 года постройки, позже обрушился еще один подъезд. По данным регионального МЧС, причиной стал взрыв газовоздушной смеси. Последующего возгорания не произошло. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ о нарушении требований безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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