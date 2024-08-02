В Нижнем Тагиле тела восьми погибших извлекли из-под завалов обрушившегося дома

Из-под завалов частично обрушившегося здания в Нижнем Тагиле было извлечено тело еще одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что поисково-спасательные работы на месте обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле продолжаются уже более суток и в них участвуют кинологические расчеты. В МЧС добавили, что самосвалы вывезли уже примерно тысячу тонн обломков и строительного мусора.