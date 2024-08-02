Число погибших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до семи
Тело мужчины без признаков жизни было извлечено из-под завалов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Таким образом, число погибших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до семи.
Ранее сообщалось о шести погибших. Спасатели достали из-под завалов тело погибшего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В результате обрушились два подъезда.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что семьям погибших выплатят компенсации в размере 1,5 млн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru