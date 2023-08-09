В Нижнем Тагиле мужчина выкинул котенка из окна многоэтажного дома

«Так будет и с тобой», - написал он в сообщении.

По словам хозяйки котенка, он остался жив, его сейчас отдали на передержку. Она также заявила, что подала на бывшего сожителя заявление в полицию.

В свою очередь хозяйка приюта, где сейчас находится упавший питомец, рассказала, что у животного после падения не было травм.

«Хозяйку сегодня я видела, она требует его обратно, сказала, что повезет его с собой в Саратов. Пока не знаю, что делать, мне не хочется его ей отдавать», — добавила хозяйка.

Ранее в России живодерам начали давать тюремные сроки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

