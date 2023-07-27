Грозившему убить собак жителю элитного ЖК грозит статья УК
Житель элитного жилого комплекса в Москве, который грозил перестрелять или отравить собак соседей, может быть привлечён к уголовной ответственности. Его действия можно квалифицировать как нарушение статьи «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса РФ.
Такой комментарий дал «Вечерней Москве» адвокат Максим Калинов. По его словам, также к ответственности могут быть привлечены возможные сообщники задержанного. Как уточнил эксперт, если потенциальный обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, ему, скорее всего, дадут условный срок, хотя данная статья предусматривает до 5 лет колонии.
Кроме того, владельцы собак могут потребовать в гражданском порядке судопроизводства возмещения нанесенного ущерба.
Инцидент имел место в среду, 26 июля. Уроженец Кавказа начал угрожать жильцам ЖК на западе Москвы, которые гуляли с собаками, поскольку у мусульман это животное считается нечистым. Полиция задержала агрессивного гражданина. Местные говорят, что у него есть еще несколько сообщников, которых называют негласно «крышей» этого ЖК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России несколько регионов введут ограничения на вывоз красной икры
- Минобороны России: ВС РФ продвинулись на 12 километров в районе Сергеевки
- Клишас анонсировал исправление спорных положений закона о военной службе
- Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по пунктам управления и дислокации ВСУ
- Армия Нигера заявила о солидарности с военными мятежниками
- Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят от 100 тысяч рублей
- Беспилотник найден на частном подворье в Воронежской области
- «Автостат»: рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 15%
- Грозившему убить собак жителю элитного ЖК грозит статья УК
- Упавший на Алтае вертолет оставил без света два села
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru