Грозившему убить собак жителю элитного ЖК грозит статья УК

Житель элитного жилого комплекса в Москве, который грозил перестрелять или отравить собак соседей, может быть привлечён к уголовной ответственности. Его действия можно квалифицировать как нарушение статьи «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса РФ.

Такой комментарий дал «Вечерней Москве» адвокат Максим Калинов. По его словам, также к ответственности могут быть привлечены возможные сообщники задержанного. Как уточнил эксперт, если потенциальный обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, ему, скорее всего, дадут условный срок, хотя данная статья предусматривает до 5 лет колонии.

Кроме того, владельцы собак могут потребовать в гражданском порядке судопроизводства возмещения нанесенного ущерба.

Инцидент имел место в среду, 26 июля. Уроженец Кавказа начал угрожать жильцам ЖК на западе Москвы, которые гуляли с собаками, поскольку у мусульман это животное считается нечистым. Полиция задержала агрессивного гражданина. Местные говорят, что у него есть еще несколько сообщников, которых называют негласно «крышей» этого ЖК.

