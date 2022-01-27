В Нижнем Новгороде задержаны подростки, готовившие вооруженное нападение на школу

Согласно версии следствия, трое подростков 16-17 лет готовили нападение на одну из школ Нижнего Новгорода с целью убийства нескольких человек из-за личной ненависти.

В СК отметили, что подростки уже договорились о дате. Отмечается, что школьники планировали использовать при нападении огнестрельное оружие.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства более двух лиц. После допросов подростков будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

