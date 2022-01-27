В Нижнем Новгороде задержаны подростки, готовившие вооруженное нападение на школу
В Нижнем Новгороде предотвращено нападение на школу. По подозрению в его организации задержаны трое подростков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Согласно версии следствия, трое подростков 16-17 лет готовили нападение на одну из школ Нижнего Новгорода с целью убийства нескольких человек из-за личной ненависти.
В СК отметили, что подростки уже договорились о дате. Отмечается, что школьники планировали использовать при нападении огнестрельное оружие.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства более двух лиц. После допросов подростков будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
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