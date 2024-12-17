В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего Киеву взорвать военный завод
Правоохранители задержали жителя Нижнего Новгорода, предложившего украинским спецслужбам устроить взрыв на местном военном предприятии. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, подозреваемый действовал умышленно из идеологических побуждений и решил установить сотрудничество на конфиденциальной основе с украинской стороной.
«Инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий... выпускающего продукцию военного назначения в интересах министерства обороны», — отметили в УФСБ.
В спецслужбе указали, что задержанный действовал по мотивам приверженности проукраинским взглядам и корыстной заинтересованности. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.
Ранее ФСБ задержала жителя Ялты, который передавал украинской военной разведке данные о передвижении российской военной техники в Крыму, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
- СМИ: США предупредили банки Гонконга о рисках сотрудничества с Россией
- В Астане задержаны два россиянина, находившиеся в международном розыске
- В 2025 году начнется переход на новую модель высшего образования
- На экс-гитариста «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии
- В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента
- СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине
- В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
- Зеленский отказался от посредничества Венгрии при урегулировании конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru