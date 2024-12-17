В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего Киеву взорвать военный завод

Правоохранители задержали жителя Нижнего Новгорода, предложившего украинским спецслужбам устроить взрыв на местном военном предприятии. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемый действовал умышленно из идеологических побуждений и решил установить сотрудничество на конфиденциальной основе с украинской стороной.

«Инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий... выпускающего продукцию военного назначения в интересах министерства обороны», — отметили в УФСБ.

В спецслужбе указали, что задержанный действовал по мотивам приверженности проукраинским взглядам и корыстной заинтересованности. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Ранее ФСБ задержала жителя Ялты, который передавал украинской военной разведке данные о передвижении российской военной техники в Крыму, напоминает «Свободная пресса».

