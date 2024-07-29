В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто
29 июля 202409:52
Три легковых машины и «ГАЗель» аварийно-спасательного отряда (АСО) столкнулись в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.
Авария произошла утром 29 июля на Нижневолжской набережной.
«В результате столкновения... пострадали 4 человека — 3 человека из АСО и 1 человек из легкового автомобиля», — подчеркнули в МЧС.
Пострадавших осматривают сотрудники скорой помощи.
Ранее в городе Тавда Свердловской области легковой автомобиль слетел в овраг, в результате ДТП погибли три человека, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru