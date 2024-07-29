В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто

Три легковых машины и «ГАЗель» аварийно-спасательного отряда (АСО) столкнулись в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

Под Ульяновском в ДТП с шестью машинами пострадали восемь человек

Авария произошла утром 29 июля на Нижневолжской набережной.

«В результате столкновения... пострадали 4 человека — 3 человека из АСО и 1 человек из легкового автомобиля», — подчеркнули в МЧС.

Пострадавших осматривают сотрудники скорой помощи.

Ранее в городе Тавда Свердловской области легковой автомобиль слетел в овраг, в результате ДТП погибли три человека, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МЧСПострадавшиеДТПНижний Новгород

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