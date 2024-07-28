Под Ульяновском в ДТП с шестью машинами пострадали восемь человек
28 июля 202414:26
В Ульяновской области произошла авария с участием шести автомобилей, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в Цильнинском районе около 10:00 мск. В результате столкновения пострадали восемь человек.
Среди пострадавших - двое детей 2018 и 2020 годов рождения. На месте работает оперативно-следственная группа.
Ранее в ДТП в Гагрском районе погибли двое россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru