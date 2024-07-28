Под Ульяновском в ДТП с шестью машинами пострадали восемь человек

В Ульяновской области произошла авария с участием шести автомобилей, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошел в Цильнинском районе около 10:00 мск. В результате столкновения пострадали восемь человек.

Среди пострадавших - двое детей 2018 и 2020 годов рождения. На месте работает оперативно-следственная группа.

Ранее в ДТП в Гагрском районе погибли двое россиян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДТПУльяновская Область

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