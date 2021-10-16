В АТОР выяснили подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиянах

Российские туристы, попавшие в Турции в автобусное ДТП в Анталье, находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в субботу, 16 октября.

«Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее», — цитирует Ломидзе РИА Новости.

По словам главы туроператора «Пегас туристик» Анны Подгорной, ситуацию с пострадавшими туристами компания также держит под контролем.

«Произошло ДТП в регионе Сиде. Ехали на экскурсию, машину занесло на мокрой дороге. В минибусе было семь человек. За помощью на данный момент обратилось два человека. Случай страховой, всё под контролем страховщиков и туроператора. Страховая компания — ERV», — приводят слова Подгорной «Известия».

Ранее агентство DHA сообщило о ДТП с туристическим и школьным автобусами на трассе Мугла-Денизли. По данным СМИ, в туристическом автобусе находился 41 гражданин России и Украины. Сообщалось об одном погибшем и 30 пострадавших.

