В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
В Нижнем Новгороде произошел взрыв газовоздушной смеси, один человек пострадал. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области на своем сайте.
Отмечается, что взрыв произошел утром в понедельник, 7 декабря в доме № 15 по проспекту Ленина. По имеющимся данным, один человек получил травмы, погибших нет. По данному инциденту началась проверка.
При этом региональное управление МЧС сообщило, что не получало информации о взрыве.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что взрывы в шахтах происходят из-за пренебрежения техникой безопасности. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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