В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газовоздушной смеси, один человек пострадал. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области на своем сайте.

Отмечается, что взрыв произошел утром в понедельник, 7 декабря в доме № 15 по проспекту Ленина. По имеющимся данным, один человек получил травмы, погибших нет. По данному инциденту началась проверка.

При этом региональное управление МЧС сообщило, что не получало информации о взрыве.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что взрывы в шахтах происходят из-за пренебрежения техникой безопасности. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

