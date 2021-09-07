В Нижнем Новгороде поезд насмерть сбил женщину

В Нижнем Новгороде под колеса поезда попали две женщину, одна из них скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортное управление СК РФ.

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Уточняется, что несчастный случай произошел 4 сентября, женщина 1958 года скончалась в реанимации . Вторая женщина 1994 года до сих находится в тяжелом состоянии реанимации, ей проведена операция по ампутации ноги.

По данным следствия, женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: arh.sledcom.ru
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