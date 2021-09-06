Литовские таможенники случайно уехали в Россию при проверке поезда
Двух литовских таможенников, проводивших осмотр почтового вагона поезда Москва-Калининград, случайно увезли в Россию. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Таможенную службу страны.
По данным издания, к инциденту оказались причастными сотрудники Кибартайского железнодорожного поста. Их увезли в Калининградскую область. Отмечается, что поезд двигался по маршруту Москва – Калининград, со станции он тронулся раньше положенного срока.
Сотрудников удалось вернуть домой спустя двое суток благодаря совместным действиям Таможенной службы Литвы, Службы охраны государственной границы, дипломатов МИД Литвы и представителями России. Таможенная служба Литвы проведет проверку для выяснения обстоятельств случившегося.
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