Литовские таможенники случайно уехали в Россию при проверке поезда

Двух литовских таможенников, проводивших осмотр почтового вагона поезда Москва-Калининград, случайно увезли в Россию. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Таможенную службу страны.

По данным издания, к инциденту оказались причастными сотрудники Кибартайского железнодорожного поста. Их увезли в Калининградскую область. Отмечается, что поезд двигался по маршруту Москва – Калининград, со станции он тронулся раньше положенного срока.

Сотрудников удалось вернуть домой спустя двое суток благодаря совместным действиям Таможенной службы Литвы, Службы охраны государственной границы, дипломатов МИД Литвы и представителями России. Таможенная служба Литвы проведет проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

