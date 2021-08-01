В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в общежитии университета
1 августа 202101:22
В Нижнем Новгороде ликвидировано открытое горение в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России региона.
Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. По данным спасателей, о помощи просили люди с третьего и четвертого этажей. Из четырехэтажного здания были спасены 25 человек.
Пожар продолжают тушить 90 человек и 25 единиц техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru