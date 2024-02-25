В Нижнем Новгороде автомобилист сбил двух детей

Легковой автомобиль в Нижнем Новгороде сбил двух несовершеннолетних, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Происшествие произошло на улице Черняховского. Автомобиль Lada Granta совершил наезд на девочек девяти и 10 лет. Дети перебегали дорогу в неустановленном месте.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства инцидента.

В воскресенье на трассе Мышкин - Некоуз в Ярославской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Погибли три человека, четверо пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиАвтомобилиНижний Новгород

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