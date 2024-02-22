В ДТП со служебной машиной в Москве пострадали четыре человека

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на Алтае

Инцидент произошел на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. Столкнулись два транспортных средства.

Пострадали четыре человека. Им понадобилась помощь медиков.

Ранее в Волгоградской области опрокинулся грузовик с селитрой. Площадь загрязнения почвы составила 60 квадратных метров, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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