В ДТП со служебной машиной в Москве пострадали четыре человека
22 февраля 202423:15
В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Инцидент произошел на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. Столкнулись два транспортных средства.
Пострадали четыре человека. Им понадобилась помощь медиков.
Ранее в Волгоградской области опрокинулся грузовик с селитрой. Площадь загрязнения почвы составила 60 квадратных метров, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru