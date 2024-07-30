В Нижнекамске смерч повредил четыре учебных самолета и вертолет
Четыре учебных самолёта и вертолёт, находившиеся в аэропорту Нижнекамска, были повреждены в результате прохождения смерча. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в международном аэропорту «Бегишево». Кроме самолётов и вертолёта смерч также повредил несколько машин перронной техники.
«Были повреждены: четыре учебных самолёта Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации, частный вертолёт, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме», - говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что размер ущерба уточняется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru