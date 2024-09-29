В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

На полигоне твердых бытовых отходов вблизи деревни Лазарево в Нижегородской области загорелся мусор, сообщило региональное управление МЧС.

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Возгорание произошло в Богородском муниципальном округе. Сигнал о пожаре поступил в 12:43 мск.

Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Тушение проходит совместной группировкой.

Ранее в Барнауле произошло возгорание в административном здании. Спасатели вывели из здания одного человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МусорПожарыНижегородская Область

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