В Нижегородской области загорелся мусорный полигон
29 сентября 202415:46
На полигоне твердых бытовых отходов вблизи деревни Лазарево в Нижегородской области загорелся мусор, сообщило региональное управление МЧС.
Возгорание произошло в Богородском муниципальном округе. Сигнал о пожаре поступил в 12:43 мск.
Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Тушение проходит совместной группировкой.
Ранее в Барнауле произошло возгорание в административном здании. Спасатели вывели из здания одного человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru