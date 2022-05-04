В Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем
Пожар произошел в Дзержинске Нижегородской области, в промзоне загорелась цистерна с растворителем, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что возгорание зафиксировали в районе железнодорожной станции Игумново.
«Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.
В ведомстве уточнили, что угрозы для населенных пунктов и местных жителей нет. Причина пожара устанавливается.
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