В Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем

Пожар произошел в Дзержинске Нижегородской области, в промзоне загорелась цистерна с растворителем, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Отмечается, что возгорание зафиксировали в районе железнодорожной станции Игумново.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.

В ведомстве уточнили, что угрозы для населенных пунктов и местных жителей нет. Причина пожара устанавливается.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарНижегородская Область
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