Три человека погибли при пожаре в Мытищах
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале заявил, что в Мытищах загорелся девятиэтажный дом.
По его словам, есть погибшие и раненые. В областном правительстве уточнили, что погибли три человека, ещё 15 отравились угарным газом, у одного из пострадавших тяжёлые травмы.
«Людей пришлось эвакуировать — задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо», — написал Воробьев.
Глава Подмосковья поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать помощь эвакуированным.
Ранее в пожарные ликвидировали огонь в одной из квартир в Красногвардейском районе Петербурга, на месте происшествия был найден погибший мужчина, сообщают «Невские новости».
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