Три человека погибли при пожаре в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале заявил, что в Мытищах загорелся девятиэтажный дом.

Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери выросло до 20 человек

По его словам, есть погибшие и раненые. В областном правительстве уточнили, что погибли три человека, ещё 15 отравились угарным газом, у одного из пострадавших тяжёлые травмы.

«Людей пришлось эвакуировать — задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо», — написал Воробьев.

Глава Подмосковья поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать помощь эвакуированным.

Ранее в пожарные ликвидировали огонь в одной из квартир в Красногвардейском районе Петербурга, на месте происшествия был найден погибший мужчина, сообщают «Невские новости».

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ТЕГИ:ПогибшиеПожарМосковская ОбластьМытищи
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