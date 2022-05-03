Три человека погибли при пожаре в Мытищах

По его словам, есть погибшие и раненые. В областном правительстве уточнили, что погибли три человека, ещё 15 отравились угарным газом, у одного из пострадавших тяжёлые травмы.

«Людей пришлось эвакуировать — задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо», — написал Воробьев.

Глава Подмосковья поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать помощь эвакуированным.

Ранее в пожарные ликвидировали огонь в одной из квартир в Красногвардейском районе Петербурга, на месте происшествия был найден погибший мужчина, сообщают «Невские новости».