СМИ: пенсионерку задержали за поджог релейного шкафа в Курской области
Пенсионерку задержали в Курской области за поджог релейного шкафа, сообщает Telegram-канал Baza.
На допросе 63-летняя женщина призналась, что получила такое задание по телефону от сотрудника ФСБ.
По её словам, представитель силового ведомства рассказал, что этот релейный шкаф используется украинскими шпионами для связи. После этого пенсионерка приобрела пять литров бензина, литр моторного масла и подожгла указанный объект.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье хулиганство.
Ранее пенсионерке из Ростовской области дали 5,5 года колонии за фейки об армии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru