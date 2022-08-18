В Нижегородской области введен режим ЧС в связи с лесным пожаром
18 августа 202223:20
Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области в связи с лесным пожаром. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.
«Зона ЧС - городской округ Воротынский», - написал он в своем канала в телеграм.
Губернатор пояснил, что режим ЧС позволит финансировать дополнительные силы и средства на борьбу с пожаром.
Ближайший к зоне ЧС населенный пункт расположен в 22 км. На данный момент площадь пожара составляет 3,3 тыс. га.
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18 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru