В Нижегородской области введен режим ЧС в связи с лесным пожаром

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области в связи с лесным пожаром. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

Белгородский губернатор сообщил о пожаре на складе боеприпасов в регионе

«Зона ЧС - городской округ Воротынский», - написал он в своем канала в телеграм.

Губернатор пояснил, что режим ЧС позволит финансировать дополнительные силы и средства на борьбу с пожаром.

Ближайший к зоне ЧС населенный пункт расположен в 22 км. На данный момент площадь пожара составляет 3,3 тыс. га.



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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Лесные ПожарыНижегородская Область
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