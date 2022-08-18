Белгородский губернатор сообщил о пожаре на складе боеприпасов в регионе

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов в Валуйском городском округе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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По его данным, обошлось без пострадавших.

Склад находится вблизи села Тимоново. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожарные
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