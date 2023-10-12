В Нижегородской области пять человек пострадали при несчастном случае на заводе
Пять человек получили ожоги при несчастном случае на предприятии «ВолгоСтальПроект» в городе Семенове Нижегородской области. Об этом сообщила региональная трудовая инспекция.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером.
«5 работников производства ... примерно в 20 час. 27 мин. получили термические ожоги. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале инспекции.
Позже в ведомстве уточнили, что один пострадавший получил тяжелый вред здоровью, у него диагностировали термический ожог тела 1-3 степени на площади 15%. Еще один работник получил травмы средней степени тяжести — термический ожог на площади 5%, у трех работников — легкие степени тяжести.
Ранее в Пермском крае один человек погиб при обрушении кровли в шахте на Усть-Яйвинском руднике, пишет RT.
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