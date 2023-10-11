Собянин: После столкновения поездов в метро госпитализировали пять пострадавших

Инцидент произошел в среду из-за наката следовавшего из депо без пассажиров поезда на стоящий на станции состав, напоминает RT. Сообщалось, что пострадали машинист и девушка-пассажир.

По словам Собянина, пятерых пострадавших госпитализировали, их обследуют и оказывают необходимую помощь.

«У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал градоначальник в Telegram-канале.

