Собянин: После столкновения поездов в метро госпитализировали пять пострадавших

Пять человек пострадали при столкновении двух поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Инцидент произошел в среду из-за наката следовавшего из депо без пассажиров поезда на стоящий на станции состав, напоминает RT. Сообщалось, что пострадали машинист и девушка-пассажир.

По словам Собянина, пятерых пострадавших госпитализировали, их обследуют и оказывают необходимую помощь.

«У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал градоначальник в Telegram-канале.

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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