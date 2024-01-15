В Нижегородской области при столкновении четырех машин погибли три человека
Смертельное ДТП с участием трёх грузовиков и одного легкового автомобиля произошло в Нижегородской области на трассе Р-125, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, в Богородском районе возле села Лакша водитель автомобиля Mitsubishi для обгона выехал на полосу встречного движения в запрещённом для этого месте. Нарушение ПДД привело к столкновению со встречным грузовиком КамАЗ, в который затем врезались ещё два следующих за ним грузовых автомобиля.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира иномарки. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.
Ранее в Нижегородской области перевозивший рабочих автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем. Погиб водитель грузовика, ещё 11 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru