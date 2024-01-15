В Нижегородской области при столкновении четырех машин погибли три человека

По данным полиции, в Богородском районе возле села Лакша водитель автомобиля Mitsubishi для обгона выехал на полосу встречного движения в запрещённом для этого месте. Нарушение ПДД привело к столкновению со встречным грузовиком КамАЗ, в который затем врезались ещё два следующих за ним грузовых автомобиля.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира иномарки. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Нижегородской области перевозивший рабочих автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем. Погиб водитель грузовика, ещё 11 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

