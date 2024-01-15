В Нижегородской области при столкновении четырех машин погибли три человека

Смертельное ДТП с участием трёх грузовиков и одного легкового автомобиля произошло в Нижегородской области на трассе Р-125, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

ГИБДД Москвы: В 2023 году произошло 858 ДТП с участием детей

По данным полиции, в Богородском районе возле села Лакша водитель автомобиля Mitsubishi для обгона выехал на полосу встречного движения в запрещённом для этого месте. Нарушение ПДД привело к столкновению со встречным грузовиком КамАЗ, в который затем врезались ещё два следующих за ним грузовых автомобиля.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира иномарки. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Нижегородской области перевозивший рабочих автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем. Погиб водитель грузовика, ещё 11 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеНижегородская ОбластьДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры