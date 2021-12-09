Один человек погиб в ДТП с автобусом в Нижегородской области
9 декабря 202120:16
ДТП с участием автобуса произошло в Нижегородской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает «РИА Новости».
Автобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе недалеко от поселка Идеал. По данным полиции, автобус вез рабочих.
Погиб водитель автобуса. Еще несколько человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Причина и обстоятельства ДТП выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru