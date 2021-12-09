Один человек погиб в ДТП с автобусом в Нижегородской области

ДТП с участием автобуса произошло в Нижегородской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Автобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе недалеко от поселка Идеал. По данным полиции, автобус вез рабочих.

Погиб водитель автобуса. Еще несколько человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьДТП
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