Напавший на двух женщин в Норильске устроил суицид
22 августа 202213:56
23-летний Азамат Чеджемов, который был задержан за нападение на двух женщин, совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал 112.
Тело обнаружили у здания Следственного комитета в Норильске. По факту инцидента проводится проверка.
По версии следствия, 20 августа утром мужчина напал на двух женщин, которых попытался изнасиловать. Тем не менее, его спугнули прохожие. Позднее он был задержан. В Норильск он приехал в мае 2022 года. На местном предприятии проходил практику.
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22 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru