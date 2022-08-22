Напавший на двух женщин в Норильске устроил суицид

23-летний Азамат Чеджемов, который был задержан за нападение на двух женщин, совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал 112.

Тело обнаружили у здания Следственного комитета в Норильске. По факту инцидента проводится проверка.

По версии следствия, 20 августа утром мужчина напал на двух женщин, которых попытался изнасиловать. Тем не менее, его спугнули прохожие. Позднее он был задержан. В Норильск он приехал в мае 2022 года. На местном предприятии проходил практику.



