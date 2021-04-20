Судьба одного ребенка остается неизвестной после взрыва в Нижегородской области

Судьба еще одного младенца остается неизвестной после взрыва в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Ранее стало известно о спасении грудной девочки из-под завалов дома. Еще троих детей, пострадавших при взрыве, направили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Отмечается, что все дети из одной семьи.

По данным областного минздрава, у детей выявлены ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины. Кроме того, мальчик 2,5 лет получил черепно-мозговую травму, еще один ребенок травмировал голеностопный сустав. Третий из малышей не пострадал. В минздраве заявили о возможной транспортировке пострадавших в областную больницу.

Взрыв газа в селе Маргуша произошел вечером в понедельник. Из дома, в котором начался пожар, эвакуированы все жильцы. В настоящий момент огонь локализован. В правительстве региона заявил о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

