В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за природных пожаров в заповеднике

В настоящее время там бушуют два очага: 10 и 120 гектаров. Кроме того, на территории городского округа город Первомайск площадь горения составляет 2 гектара.

Спасатели приняли решение об усилении авиационной группировки: 24 августа на место планируется прибытие двух вертолетов и самолета Бе-200ЧС.

На днях в Нижегородской области из-за природного пожара сгорели более 10 домов.

