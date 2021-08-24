В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за природных пожаров в заповеднике
В Нижегородской области и республике Мордовия введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на территории заповедника «Заповедная Мордовия», сообщает МЧС России.
В настоящее время там бушуют два очага: 10 и 120 гектаров. Кроме того, на территории городского округа город Первомайск площадь горения составляет 2 гектара.
Спасатели приняли решение об усилении авиационной группировки: 24 августа на место планируется прибытие двух вертолетов и самолета Бе-200ЧС.
На днях в Нижегородской области из-за природного пожара сгорели более 10 домов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Россияне купили за год зарубежных акций на 26,5 млрд рублей
- В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за природных пожаров в заповеднике
- Al-Arabiya: в руки талибов* попали несколько американских ракет и самолетов
- Киркоров рассказал о подзатыльниках Зеленскому
- Из-за пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике скончались пять человек
- Спецслужбы США опубликуют отчет о происхождении коронавируса
- В Токио стартуют Паралимпийские игры
- Профсоюз пилотов: «Аэрофлот» рискует испытать дефицит кадров
- Зеленский и глава Евросовета обсудили проект «Северный поток-2»
- В Дагестане поток воды смыл туриста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru