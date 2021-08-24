В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за природных пожаров в заповеднике

В Нижегородской области и республике Мордовия введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на территории заповедника «Заповедная Мордовия», сообщает МЧС России.

Под Нижним Новгородом 11 домов сгорело из-за лесного пожара

В настоящее время там бушуют два очага: 10 и 120 гектаров. Кроме того, на территории городского округа город Первомайск площадь горения составляет 2 гектара.

Спасатели приняли решение об усилении авиационной группировки: 24 августа на место планируется прибытие двух вертолетов и самолета Бе-200ЧС.

На днях в Нижегородской области из-за природного пожара сгорели более 10 домов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные Пожары
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