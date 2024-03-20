В Нижегородской области двое подростков попали в больницу после падения наледи
Падения наледи с крыши дома стала причиной госпитализации двух подростков в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональное управление Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл в городе Шахунье. Упавшая с крыши дома наледь накрыла двоих 12-летних подростков.
«Пострадавшие с травмами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает», - говорится в сообщении.
Также следователи заявили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Магнитогорске кусок льда упал с крыши дома на мать, которая держала на руках полуторагодовалого сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru