В Нижегородской области два человека погибли от удара током при бурильных работах
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода от удара током при бурильных работах погибли двое мужчин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что одному из погибших мужчин было 42 года, другому – 20 лет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, смерть наступила от электрического разряда.
Ранее в июле сообщалось, что двое мужчин погибли во Всеволожском районе Ленинградской области под линией электропередач (ЛЭП). Тела были обнаружены со следами поражения током.
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