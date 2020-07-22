Двое мужчин погибли от удара током под ЛЭП в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области под линией электропередач (ЛЭП) найдены тела двух мужчин со следами поражения током. Об этом сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел в промышленной зоне поселка Бугры.

В «Ленэнерго» агентству сообщили, что мужчины не являются сотрудниками компании. По ее данным, мужчин ударило током, потому что они пытались переместить под линией 10кВ металлические леса.

Сетевая компания создала спецкомиссию для расследования случившегося.


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ФОТО: РИА Новости / А. Лобов
ТЕГИ:Ленинградская Область
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