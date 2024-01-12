В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком
12 января 202422:28
Перевозивший рабочих автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем в Нижегородской области, сообщила региональная гострудинспекция.
Происшествие произошло на 3-м километре Кстовской объездной дороги. Автобус «ПАЗ» перевозил рабочих компании «Каркас монолит».
По последним данным, в результате ДТП погиб водитель грузовика. Пострадали 11 человек.
На место прибыли реанимационные бригады. Пострадавших доставили в медучреждения.
В пятницу на трассе М-3 «Украина» в Калужской области столкнулись семь автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru