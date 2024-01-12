В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком

Перевозивший рабочих автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем в Нижегородской области, сообщила региональная гострудинспекция.

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Происшествие произошло на 3-м километре Кстовской объездной дороги. Автобус «ПАЗ» перевозил рабочих компании «Каркас монолит».

По последним данным, в результате ДТП погиб водитель грузовика. Пострадали 11 человек.

На место прибыли реанимационные бригады. Пострадавших доставили в медучреждения.

В пятницу на трассе М-3 «Украина» в Калужской области столкнулись семь автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПАвтомобилиНижегородская Область

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