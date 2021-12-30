В Нижегородской колонии произошел пожар
30 декабря 202108:47
На территории колонии в Нижегородской области произошел пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что утром в четверг, 30 декабря, огонь возник в свинарнике, расположенном на территории колонии №14 в поселке Сухобезводное городского округа Семеновский. Речь идет об одноэтажной деревянной пристройке.
Никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru