В Нижегородской колонии произошел пожар

На территории колонии в Нижегородской области произошел пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Отмечается, что утром в четверг, 30 декабря, огонь возник в свинарнике, расположенном на территории колонии №14 в поселке Сухобезводное городского округа Семеновский. Речь идет об одноэтажной деревянной пристройке.

Никто не пострадал.


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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьПожарыКолонии
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