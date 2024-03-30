В Нидерландах задержали подозреваемого и освободили заложников в кафе
Подозреваемого в захвате заложников в кафе нидерландского города Эда задержали, а всех заложников удалось освободить, сообщила полиция провинции Гелдерланд.
«Последний заложник только что был освобожден. Один человек задержан», - сообщили местные полицейские в соцсети Х.
В кафе, по данным издания Gelderlander, находилось пять человек, в том числе и захватчик. Сообщалось, что мужчину увезли в наручниках.
Ранее полиция сообщила, что в кафе в городе Эде в Нидерландах мужчина захватил заложников.Представители правопорядка сообщали о трех заложниках, которых захватил подозреваемый, и об отсутствии признаков террористического преступления. СМИ написали об эвакуации жителей 150 домов, находящихся вблизи кафе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru