В Нидерландах задержали подозреваемого и освободили заложников в кафе

«Последний заложник только что был освобожден. Один человек задержан», - сообщили местные полицейские в соцсети Х.

В кафе, по данным издания Gelderlander, находилось пять человек, в том числе и захватчик. Сообщалось, что мужчину увезли в наручниках.

Ранее полиция сообщила, что в кафе в городе Эде в Нидерландах мужчина захватил заложников.Представители правопорядка сообщали о трех заложниках, которых захватил подозреваемый, и об отсутствии признаков террористического преступления. СМИ написали об эвакуации жителей 150 домов, находящихся вблизи кафе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».