В Невском районе Петербурга обнаружили два чемодана с человеческими останками

По данным местных СМИ, в первый день весны местный житель решил искупаться в Неве. После ныряния в реку он обнаружил среди деревьев два подозрительных чемодана. Внутри оказались расчлененные останки человека.



Мужчина тут же позвонил в полицию. На место выехали следователи и опергруппа. Кому принадлежит тело — пока выясняется. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщили в СК.

Ранее внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова призналась в убийстве своих дедушки и бабушки Виктора и Натальи Тарховых, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

