В Невском районе Петербурга обнаружили два чемодана с человеческими останками
В Санкт-Петербурге обнаружили два чемодана с человеческими останками, сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.
По данным местных СМИ, в первый день весны местный житель решил искупаться в Неве. После ныряния в реку он обнаружил среди деревьев два подозрительных чемодана. Внутри оказались расчлененные останки человека.
Мужчина тут же позвонил в полицию. На место выехали следователи и опергруппа. Кому принадлежит тело — пока выясняется. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщили в СК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru