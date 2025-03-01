В Невском районе Петербурга обнаружили два чемодана с человеческими останками

В Санкт-Петербурге обнаружили два чемодана с человеческими останками, сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.

Подельник и бочки: Внучка экс-мэра Самары призналась в убийстве дедушки и бабушки

По данным местных СМИ, в первый день весны местный житель решил искупаться в Неве. После ныряния в реку он обнаружил среди деревьев два подозрительных чемодана. Внутри оказались расчлененные останки человека.

Мужчина тут же позвонил в полицию. На место выехали следователи и опергруппа. Кому принадлежит тело — пока выясняется. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщили в СК.

Ранее внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова призналась в убийстве своих дедушки и бабушки Виктора и Натальи Тарховых, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет по Санкт-Петербургу
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