В Непале подтвердили гибель 68 человек в авиакатастрофе

Кремль: Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением пассажирского самолета

СМИ: ФРГ не сможет поставить танки Leopard Украине в 2023 году, так как на их подготовку может уйти год

СМИ: в Грузии в возрасте 84 лет умер актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе

Школьники в Якутии переходят на дистанционное обучение из-за 50-и градусных морозов

Собянин: в столице оборудуют 46 мест для крещенских купаний