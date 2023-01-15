В Непале подтвердили гибель 68 человек в авиакатастрофе

Гибель 68 человек при крушении пассажирского самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines подтвердило управление гражданской авиации Непала. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Также подтверждены данные о количестве находившихся на борту – в момент крушения в самолете было 72 человека.

Власти опубликовали список пассажиров упавшего лайнера. В их числе указано четверо Он россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин, передает ТАСС.

Крушение воздушного судна произошло при взлете. Телеканал News18 сообщил о гибели всех 72 человек, летевших бортом воздушного судна, в их числе 53 непальца и 15 иностранцев из 7 государств - граждане РФ, Индии, Франции, Аргентины и Ирландии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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