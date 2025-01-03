Во Франции задержали захватившего заложников заключенного

Глава ведомства Жеральд Дарманен подтвердил, что инцидент произошёл в тюрьме города Арль на юге Франции. По его словам, заключенный удерживал в заложниках пять человек.

Дарманен добавил, что в оперции по освобождению, кроме сотрудников безопасности тюрьмы, принял участие спецназ RAID. Пострадавших нет.

Ранее источники агентства France-Presse (AFP) рассказали, что в тюрьме Арля заключённый, у которого есть «проблемы с психикой», взял в заложники четырех представителей медперсонала и одного надзирателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

