Во Франции задержали захватившего заложников заключенного

Заключенный, который захватил заложников в тюрьме на юге Франции, задержан. Об этом сообщает пресс-служба французского Минюста.

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Глава ведомства Жеральд Дарманен подтвердил, что инцидент произошёл в тюрьме города Арль на юге Франции. По его словам, заключенный удерживал в заложниках пять человек.

Дарманен добавил, что в оперции по освобождению, кроме сотрудников безопасности тюрьмы, принял участие спецназ RAID. Пострадавших нет.

Ранее источники агентства France-Presse (AFP) рассказали, что в тюрьме Арля заключённый, у которого есть «проблемы с психикой», взял в заложники четырех представителей медперсонала и одного надзирателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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