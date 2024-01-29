В нацпарке в Аргентине произошел пожар на площади более тысячи гектаров
Лесной пожар произошел во включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО аргентинском национальном парке Лос-Алерсес, огонь охватил более 1 тысячи га территории. Об этом сообщает агентство Telam.
Отмечается, что пожар начался 25 января и активен во всех секторах нацпарка.
«Уже затронуто примерно более тысячи гектаров», — заявил глава отдела пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций парка Марио Карденас.
К борьбе с возгоранием привлекли более 250 специалистов и пожарную авиацию. Тушение пожара затруднено из-за сильного ветра и жары, предполагается, что на его ликвидацию потребуется несколько дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru