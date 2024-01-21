Около 150 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухуми

После пожара в Государственной картинной галерее Абхазии удалось спасти около 150 произведений искусства, пишет РИА Новости со ссылкой на врио министра культуры республики Динару Смыр.

Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуми ликвидирован

По ее словам, спасателям удалось достать около 150 картин. Некоторые работы обнаружены фрагментарно. Среди них — останки произведений Александра Шервашидзе – Чачба.

Смыр не исключила, что специалисты смогут восстановить пострадавшие картины.

МВД Абхазии устанавливает причины пожара. Возгорание произошло в 03:30. Рассматривается версия поджога.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение генеральной прокуратуре установить причины пожара в Национальной картинной галерее, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЖивописьПожарАбхазия

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