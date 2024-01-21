Около 150 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухуми
После пожара в Государственной картинной галерее Абхазии удалось спасти около 150 произведений искусства, пишет РИА Новости со ссылкой на врио министра культуры республики Динару Смыр.
По ее словам, спасателям удалось достать около 150 картин. Некоторые работы обнаружены фрагментарно. Среди них — останки произведений Александра Шервашидзе – Чачба.
Смыр не исключила, что специалисты смогут восстановить пострадавшие картины.
МВД Абхазии устанавливает причины пожара. Возгорание произошло в 03:30. Рассматривается версия поджога.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение генеральной прокуратуре установить причины пожара в Национальной картинной галерее, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru