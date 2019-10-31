В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детсаду

В Ненецком автономном округе задержан мужчина, который совершил нападение на детский сад в Нарьян-Маре и смертельно ранил там ребенка, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в Следственном комитете по региону, 36-летний подозреваемый в момент нападения был пьян, а само преступление произошло во время «тихого часа». От полученных ножевых ранений скончался шестилетний мальчик.

Мотивы злоумышленника пока не установлены. Следственные органы будут ходатайствовать о помещении подозреваемого в следственный изолятор. Уголовное дело о халатности также возбуждено в отношении сотрудников детсада, который допустили проникновение постороннего в учреждение.

