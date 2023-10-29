В Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике неизвестные подожгли покрышки на строительной площадке еврейского культурного центра, сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что злоумышленники подожгли несколько покрышек и нанесли на стену строящегося здания надпись экстремистского характера.
Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.
Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
В субботу в Дагестане прошли несогласованные акции в поддержку Палестины. Глава республики Сергей Меликов призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru