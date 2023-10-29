В Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки

Отмечается, что злоумышленники подожгли несколько покрышек и нанесли на стену строящегося здания надпись экстремистского характера.

Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

В субботу в Дагестане прошли несогласованные акции в поддержку Палестины. Глава республики Сергей Меликов призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию, передает «Радиоточка НСН».

