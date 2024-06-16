В Нальчике 13 человек эвакуировали с остановившегося аттракциона
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике спасатели эвакуировали 13 человек с остановившегося аттракциона, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В сообщении говорится, что аттракцион остановился по техническим причинам. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 13 человек.
Пострадавших нет. Устанавливается причина произошедшего.
В воскресенье в городе Нефтекамске в Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми. Инцидент произошел из-за удара молнии по территории Кармановской гидроэлектростанции, передает «Радиоточка НСН».
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