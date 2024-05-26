На востоке Москвы часть аттракциона упала на ребенка

«В игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Пятилетний мальчик доставлен в медицинское учреждение», - сказано в заявлении надзорного ведомства.

Прокуратура поставила на контроль установления обстоятельств инцидента.

Ранее в городе Ейске Краснодарского края во время катания на аттракционе пострадали трое несовершеннолетних. Две девочки и мальчик вылетели в разные стороны. Одного из пострадавших госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».

