На востоке Москвы часть аттракциона упала на ребенка
На шоссе Энтузиастов на востоке Москвы часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«В игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Пятилетний мальчик доставлен в медицинское учреждение», - сказано в заявлении надзорного ведомства.
Прокуратура поставила на контроль установления обстоятельств инцидента.
Ранее в городе Ейске Краснодарского края во время катания на аттракционе пострадали трое несовершеннолетних. Две девочки и мальчик вылетели в разные стороны. Одного из пострадавших госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная Канады осталась без медалей чемпионата мира по хоккею
- На востоке Москвы часть аттракциона упала на ребенка
- Шольц выступил против ударов ВСУ по России западным оружием
- Макрон допустил «смерть Европы» из-за конфликта на Украине
- Андрей Рублев вышел во второй круг турнира «Ролан Гаррос»
- В результате ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали восемь человек
- В районе Педагогического колледжа Белгорода взорвался беспилотник
- Порог доходов для прогрессии НДФЛ может составить примерно 150 тыс. рублей
- Маск: управляемое человеком оружие устарело для войн будущего
- Украинские дроны атаковали село Муром Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru