На востоке Москвы часть аттракциона упала на ребенка

На шоссе Энтузиастов на востоке Москвы часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

16 человек сняли с застрявшей карусели в Туле

«В игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Пятилетний мальчик доставлен в медицинское учреждение», - сказано в заявлении надзорного ведомства.

Прокуратура поставила на контроль установления обстоятельств инцидента.

Ранее в городе Ейске Краснодарского края во время катания на аттракционе пострадали трое несовершеннолетних. Две девочки и мальчик вылетели в разные стороны. Одного из пострадавших госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиАттракционыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры