Вандалы снегом забросали Вечный огонь в Петербурге
Неизвестные снегом погасили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Речь идет о памятнике на Марсовом поле. Известно, что инцидент произошел в ночь на 26 февраля.
В ведомстве сообщают, что сотрудники спецорганизации восстановили горение огня.
«Сотрудники полиции установили, что около 0:06 (мск) двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись», — сказано в сообщении.
В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Полиция разыскивает вандалов, пишет Газета.ru.
Ранее в Петербурге установили личности школьников, которые потушили Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних подростков к административной ответственности.
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