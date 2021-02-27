Вандалы снегом забросали Вечный огонь в Петербурге

Речь идет о памятнике на Марсовом поле. Известно, что инцидент произошел в ночь на 26 февраля.

В ведомстве сообщают, что сотрудники спецорганизации восстановили горение огня.

«Сотрудники полиции установили, что около 0:06 (мск) двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись», — сказано в сообщении.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Полиция разыскивает вандалов, пишет Газета.ru.

Ранее в Петербурге установили личности школьников, которые потушили Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних подростков к административной ответственности.

