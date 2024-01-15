В Мытищах загорелся склад с запчастями для автомобилей
15 января 202416:23
В подмосковных Мытищах загорелся склад с запчастями для автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Пожар произошел на улице Силикатная, дом 51. Нежилое строение горит с 15:10 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее МЧС назвало три версии пожара на складе Wildberries. Их заявление приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru