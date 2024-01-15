В Мытищах загорелся склад с запчастями для автомобилей

В подмосковных Мытищах загорелся склад с запчастями для автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Бастрыкин поручил завести дело по факту пожара на складе Wildberries

Пожар произошел на улице Силикатная, дом 51. Нежилое строение горит с 15:10 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее МЧС назвало три версии пожара на складе Wildberries. Их заявление приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПодмосковьеПожарПожарные

Горячие новости

Все новости

партнеры