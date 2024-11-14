В Мытищах произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых авто

В подмосковных Мытищах произошло массовое ДТП, в котором столкнулись две грузовые и три легковые машины, сообщает в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии двое человек были госпитализированы с травмами. Инцидент произошел около 19:30 на Олимпийском проспекте, рядом с одним из жилых домов.

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Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в момент происшествия движение в районе было затруднено, в настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Ожидаются дальнейшие уточнения обстоятельств ДТП, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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