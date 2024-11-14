В Мытищах произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых авто
В подмосковных Мытищах произошло массовое ДТП, в котором столкнулись две грузовые и три легковые машины, сообщает в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.
В результате аварии двое человек были госпитализированы с травмами. Инцидент произошел около 19:30 на Олимпийском проспекте, рядом с одним из жилых домов.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в момент происшествия движение в районе было затруднено, в настоящее время на месте работают сотрудники полиции.
Ожидаются дальнейшие уточнения обстоятельств ДТП, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru