Шесть человек пострадали в ДТП в Оренбургской области

Три автомобиля столкнулись на трассе в Оренбургской области, шесть человек получили травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Отмечается, что авария произошла на автодороге Казань-Оренбург-Акбулак-граница Республики Казахстан в районе села Буланово. По предварительным данным, двигавшийся в сторону Оренбурга водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyndai H-1. Одновременно с этим авто столкнулась Lada 14-й модели, двигавшаяся в попутном направлении.

«В результате происшествия шесть человек обратились в ГБУЗ "Октябрьская РБ" за медицинской помощью», — подчеркнули в УМВД.

По данным Минздрава Оренбургской области, все пострадавшие госпитализированы. Состояние трех человек тяжелое, еще трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на дороге Березники-Соликамск в Пермском крае столкнулись автомобили «Хонда» и «Кранборт», погиб один человек, двое пострадали, напоминает Ura.ru.

