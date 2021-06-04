В Мытищах произошел пожар на автосервисе
В Мытищах 4 июня в здании автосервиса произошел сильный пожар, сообщил РЕН ТВ.
Инцидент произошел в 2:18 на Северной улице в автосервисе. Затем огонь перекинулся на соседнее трехэтажное здание хостела и одноэтажный магазин. Здание автосервиса выгорело на полтора этажа. Очевидцы происшествия сообщают, что видели горящую крышу и слышали взрывы. Из хостела эвакуировали 15 человек.
Спасатели локализовали пожар на площади 874 квадратных метра. В ликвидации пожара приняли участие 36 человек и девять единиц техники. Сведений о пострадавших нет, причины происшествия уточняются, пишут «Известия».
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