В Мытищах произошел пожар на автосервисе

Инцидент произошел в 2:18 на Северной улице в автосервисе. Затем огонь перекинулся на соседнее трехэтажное здание хостела и одноэтажный магазин. Здание автосервиса выгорело на полтора этажа. Очевидцы происшествия сообщают, что видели горящую крышу и слышали взрывы. Из хостела эвакуировали 15 человек.

Спасатели локализовали пожар на площади 874 квадратных метра. В ликвидации пожара приняли участие 36 человек и девять единиц техники. Сведений о пострадавших нет, причины происшествия уточняются, пишут «Известия».

