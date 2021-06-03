Вертолёты привлечены к тушению пожара в Подольске на площади 3 тыс. кв. м. Видео

Площадь пожара на открытой площадке с мусором в подмосковном Подольске на заводе по переработке пластика увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Об этом информирует Главное управление МЧС по Московской области. Ранг пожара повышен до номера 3.

Сообщение о возгорании поступило в 16.40, с тех пор площадь, охваченная огнём, возросла в 10 раз. На месте пожара работает поисково-спасательный отряд № 1 (химический) «Мособлпожспаса» для проведения замеров предельно-допустимых концентраций вредных веществ.

В областном главке МЧС призвали население соблюдать спокойствие, не поддаваться панике. В тушении принимают участие 24 единицы техники, около ста человек личного состава. Привлекаются два пожарных вертолета Ка-32 от Московского авиационного центра.